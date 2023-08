Steckt die Spielfreude an?

Die Kleinen ganz groß - unter diesem Motto standen die 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fußball-Feriencamp des VfB Empor Glauchau ganz besonders im Mittelpunkt. Acht Trainer kümmerten sich von Montag bis Freitag in etlichen Einheiten um die Kinder. Beim Grillabend am Mittwoch packte der Vorsitzende Knut Mager selbst mit an. Die Begeisterung...