SV Motor holt Punkt im Spitzenduell

Mit dem letzten Aufgebot hat Tabellenführer SV Motor Meerane am Sonntag in der Mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga beim ESV Dresden ein 3:3 (0:1) erkämpft. Das Spitzenduell mit dem Tabellenzweiten stand für die Gäste unter äußerst ungünstigen Vorzeichen. "Am Freitagabend haben sich vier unserer Spieler krank gemeldet,...