SV Stenn beendet Hinrunde siegreich

Die Tischtennisspieler des SV Stenn haben in der Landesliga ihr letztes Hinrundenspiel gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich in eigener Halle 11:4 gegen den LTTV Leutzscher Füchse II durch und zog mit seinem vierten Saison- und Heimsieg in der Tabelle an den Leipzigern vorbei. Stenn ist aktuell Dritter, kann in den noch ausstehenden...