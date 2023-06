Thurmer holt Gold bei erster Meisterschaft

Die Leichtathletik-Talente der SG Motor Thurm haben bei der Regionalmeisterschaft am Wochenende in Mittweida acht Medaillen gewonnen. Hendrik Schubert stand bei seinem ersten großen Wettkampf gleich ganz oben auf dem Siegerpodest: Er wurde in der Altersklasse M 10 Regionalmeister im Schlagballwerfen mit persönlicher Bestleistung...