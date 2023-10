Tom Förster hadert trotz Sieg in Köln

Mit zweieinhalb Minuten Vorsprung und einer neuer persönlicher Bestzeit von 1:04:11 h hat Tom Förster aus Glauchau (Foto) am Sonntag den Halbmarathon in Köln gewonnen. Komplett zufrieden war der 21-Jährige beim zweiten Sieg in Folge in Köln trotzdem nicht. "Ich hatte mir vorgenommen, den deutschen U-23-Rekord zu knacken",...