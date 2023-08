Tor mit Köpfchen sorgt für Entscheidung

Fußball-Landesklasse: Zwickauer Lok-Elf schlägt Auerbach II 1:0

Der ESV Lok Zwickau ist gegen den VfB Auerbach II erfolgreich in die Landesklasse West gestartet. Gegen die Vogtländer gab es einen 1:0 (1:0)-Sieg. Mit dabei: Steven Kretschmar, der seine 18. Saison mit den Marienthalern in Angriff nahm. In der Anfangself standen auch die zwei Zugänge: der erst 17-jährige Keeper Philipp Noack...