Torfestival im letzten Test

Fußball: Lok Zwickau schießt sich für Rückrunde warm

Torreich ging es im fünften und letzten Testspiel der Winterpause bei den Landesklasse-Fußballern des ESV Lok Zwickau zu. Gegen den SV Schmölln, immerhin Spitzenreiter des Landesklasse-Staffel 1 in Thüringen, hieß es am Samstag am Ende 4:3 (1:1). Dabei gingen die Gastgeber durch einen Doppelpack von Luke-Leon Neuper (16., 56.)...