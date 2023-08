Trainer des BSV Sachsen Zwickau: "Gefühlt ist der Anschluss hergestellt"

Für das Team von Norman Rentsch stand in Blomberg der letzte Härtetest an. Welche Spielerinnen geschont wurden und welche dafür in den Blickpunkt rückten.

Norman Rentsch sieht die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison auf einem guten Weg. "Gefühlt ist der Anschluss an die anderen Vereine hergestellt", sagte der Trainer nach dem letzten Turnier der Saisonvorbereitung. Beim Hache-Cup der HSG Blomberg-Lippe zog seine Mannschaft zwar am Samstag 23:30...