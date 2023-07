Trainingsaufwand zahlt sich aus

Mit sieben Medaillen sind vier Karateka des Kampfkunstzentrums Zwickau von den Thuringia Open in Meuselwitz zurückgekehrt. Im Feld der mehr als 700 Teilnehmer aus drei Ländern behaupteten sich die Westsachsen in teils sehr stark besetzten Altersklassen. In der U 10 gelang Sophia Jäschke neben dem Sieg im Kumite (Zweikampf) auch...