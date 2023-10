Trio glänzt im Zweier-Gespann

Mit zwei Beifahrern aus Westsachsen ist Lennard Göttlich Zweiter der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft im Seitenwagenrennen geworden. Bei der Ehrung durfte aber nur einer seiner Partner mit auf dem Podest stehen.

Offiziell sind Lennard Göttlich und Uwe Neubert seit vergangenem Wochenende Vizemeister. So einfach, wie es sich die Herrscher über die Statuten in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft im Rahmen der Seitenwagen machen, ist es aber nicht. Denn ursprünglich spannten sich in diesem Jahr der erst 18-jährige Eibauer...