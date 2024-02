Trotz Heimsiegs: Enttäuschung in Fraureuth

Die Kegler des VfB Eintracht haben am Wochenende ihre Hausaufgaben erledigt, doch die erhoffte Schützenhilfe erhielten sie nicht - und verpassen damit die Meisterrunde.

In einer überaus spannenden Partie haben die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth mit 5213:5116 gegenüber dem KSV Heinrichsbrücke Gera die Oberhand behalten. Doch so schön der Heimsieg am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Quali-Runde auch war - eine Chance auf die Meisterrunde haben die Fraureuther nun trotzdem nicht...