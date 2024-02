TTC-Reserve zurück an den Tischen

Während die erste Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Tischtennis-Bundesliga spielfrei hat, geht es für die Reserve in der Regionalliga nach einer vierwöchigen Pause nun wieder um Punkte. Am Samstag ab 18.30 Uhr spielt der TTC Sachsenring II gegen den MSV Hettstedt. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt reisen...