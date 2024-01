TTC-Team verteidigt Tabellenführung souverän

Die Tischtennisspielerder zweiten Sachsenring-Mannschaft haben das Top-Duell in der Regionalliga klar gewonnen. Den Unterschied machtendie Einzel aus.

Das ging gut los: Gleich im ersten Spiel der Rückrunde in der Tischtennis-Regionalliga Süd kam es am Samstagabend in der "Grünen Hölle" auf dem Pfaffenberg zu einem echten Spitzenduell. Tabellenführer TTC Sachsenring II empfing den direkten Verfolger, den SB Versbach aus Würzburg.