TTC unterliegt Borussia Dortmund

Die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring haben dem Spitzenreiter der 2. Bundesliga, Borussia Dortmund, am Sonntag einen beherzten Kampf geliefert. Vor 316 Zuschauern mussten sie sich jedoch mit 3:6 geschlagen geben. Für hochklassigen Tischtennissport ernteten beide Mannschaften viel Applaus in der "Grünen Hölle" in...