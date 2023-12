Überwintert der VfB Empor auf Platz 1?

Ob sich die Landesliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau zu Weihnachten die Tabellenführung unter den Baum legen können, entscheidet sich am Samstag. Aktuell stehen die Westsachsen mit 30 Zählern aus 14 Spielen ganz oben. Verfolger SG Taucha hat in 13 Partien 29 Zähler eingefahren. Am Samstag ab 13.30 Uhr bestreitet die SG ihr...