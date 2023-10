Ukrainischer Futsalspieler in Hohenstein-Ernstthal: "Wir müssen eine Familie sein"

Bogdan Mukhin ist beim Bundesligisten HOT 05 Futsal auch als Dolmetscher für seine ukrainischen Landsmänner gefragt. In der Kabine ist der Krieg natürlich ein Gesprächsthema.

Schwere Zeiten liegen vor und auch hinter Bogdan Mukhin. Nachrichten über russische Angriffe mit Toten in seiner Heimatstadt Charkiw hinterlassen ihre Spuren bei dem 22-jährigen Ukrainer. Sein Vater und seine Großmutter leben beispielsweise noch in der Stadt, ebenso wie viele Freunde. Er selbst schaffte es, sich im vergangenem Jahr in...