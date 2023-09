VfB Eckersbach mit vollem Programm

Ein Kleinfeldturnier der Alten Herren läutet am Freitag ab 17.30 Uhr das Vereinsfest des VfB Eckersbach auf dem Sportgelände "Am Lerchenweg" ein. Die Siegerehrung steigt am Abend im Festzelt, wo ab 20 Uhr für Musik gesorgt ist. Am Samstag rückt der Verein seine Nachwuchsmannschaften in den Mittelpunkt. Ab 9 Uhr stehen Spiele in...