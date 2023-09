VfB Empor gibt klaren Vorsprung aus der Hand

Fußball-Landesliga: Glauchauer kassieren 3:5-Niederlage in Dresden

Es waren zu viele Geschenke, die der VfB Empor Glauchau am Samstag in der Landeshauptstadt verteilte. Die favorisierten Westsachsen zogen in der Fußball-Landesliga bei Aufsteiger SC Borea Dresden mit 3:5 (0:1) den Kürzeren. Dabei waren die Schützlinge von Cheftrainer Steve Dieske schon auf die Siegerstraße eingebogen, bremsten...