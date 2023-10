VfB Empor Glauchau: Dank Knoll wieder im Soll

Der Fußball-Landesligist hat sich am Sonntag 3:0 gegen Wilsdruff durchgesetzt. Dabei schnürte ein Spieler einen Dreierpack, der in der Vorwoche noch vom Pech verfolgt war.

Der sportliche Albtraum der Gäste von Motor Wilsdruff hatte einen Namen: Domenic Knoll. Dem 26-Jährigen gelangen am Sonntagnachmittag in der Fußball-Landesliga alle drei Treffer zum 3:0 (1:0)-Erfolg des gastgebenden VfB Empor Glauchau. Mit dem dritten Sieg in Folge klettern die Westsachsen auf den fünften Tabellenplatz und sind nach holprigem...