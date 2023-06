Viel Erfahrung für die Eispiraten Crimmitschau

Die Eispiraten Crimmitschau setzen in der Verteidigung in der neuen Saison weiter auf viel Erfahrung. Nachdem der Eishockey-Zweitligist bereits die Verträge mit den Routiniers Mario Scalzo, Ole Olleff und Felix Thomas verlängerte, holt sich der Klub nun einen durchaus prominenten Namen ins Team: Am Montag gaben die Crimmitschauer die Verpflichtung...