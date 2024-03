Volles Programm für Fraureuther Teams

Auf den Heimvorteil können die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth im gesamten Monat März bauen, denn gleich an drei Wochenenden wird in der Erich-Glowatzky-Halle auf zwei Rädern dem Ball hinterhergejagt. Den Auftakt machen am Samstag ab 13 Uhr die beiden Oberligaduos des Vereins am dritten Spieltag, ehe auch der vierte Spieltag...