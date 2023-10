Volles Programm für Wilkau-Haßlau

Doppelt gefordert sind am Samstag die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau. Der bisher ungeschlagene Tabellenführer der Landesliga empfängt in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Wilkau-Haßlau ab 14 Uhr zunächst den TTVG Oederan-Falkenau, ehe ab 18.30 Uhr der TTC Holzhausen III zu Gast ist. Der tritt 14 Uhr...