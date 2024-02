Volleyballer aus St. Egidien schwören sich auf Heimspieltag ein

Nach dem Derby ist auch vor dem Derby: Erst am 4. Februar standen sich der VfL Wildenfels und die SSV St. Egidien in der Volleyball-Landesklasse der Männer gegenüber. Die Gäste aus St. Egidien spielten in einem sehenswerten Duell vor toller Kulisse stark auf und gewannen den Fünf-Satz-Krimi mit 3:2. Am Samstag gibt es dieses Duell erneut,...