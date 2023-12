Warum bei den Eispiraten Crimmitschau der Fanbeauftragte zum Zugmanager wird

Auf ganz besondere Weise begleiten 480 Fans der Eispiraten Crimmitschau ihr Team am Samstag zum letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr nach Bad Nauheim. Auf welchen Moment sich Organisator Norman Pilling dabei vor allem freut.

Norman Pilling weiß genau, wann zumindest die größte Anspannung von ihm abfallen wird. "Wenn der Zug rollt und keiner mehr am Bahnhof steht", beantwortet der Fanbeauftragte der Eispiraten Crimmitschau die entsprechende Frage im Gespräch mit "Freie Presse". Das dürfte am Samstag in etwa um 10.45 Uhr der Fall sein. Dann soll sich der Zug - so...