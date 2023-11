Warum der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC ihre Partien absagen können, während auf unteren Ebenen weitergespielt wird

Wegen Personalmangel sind Partien der Schwäne und des CFC verlegt worden. Doch auch auf Landes- und Kreisebene pfeifen Teams aus dem letzten Loch; ohne Absagen. Ist das fair? Und was sind die Gründe?

Was den Amateursport ausmacht? Viel Herzblut und Hingabe. Das stellen auch die unzähligen Fußballerinnen und Fußballer jedes Wochenende unter Beweis. So wie John Weise vom Oberlungwitzer SV. Wegen Personalmangels schnürte sich der 37-Jährige am 5. November in der Landesklasse West - ebenso wie zwei Spieler aus dem Team der Alten Herren -...