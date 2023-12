Warum sich der AMC Sachsenring trotz des WM-Rückzugs von PrüstelGP keine Sorgen um den Nachwuchs macht

Der Verein aus Hohenstein-Ernstthal führt die Jüngsten mit Schnupperkursen an den Motorradrennsport heran. Wer dabei bleiben will, muss früher oder später Geld in die Hand nehmen.

