Wenn nach Saisonende noch lange nicht Schluss ist

Dem Mannschaftsleiter blieb beim großen Coup am Ende nur die Zuschauerrolle. Eine spannende Saison in der 2. Landesklasse C gipfelte für die Schachspieler des Glauchauer SC in einem Aufstiegsendspiel. Am ersten Spieltag kassierte der GSC direkt die erste und einzige Niederlage gegen den SV Muldental Wilkau-Haßlau II. Doch als der...