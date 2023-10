Werdauer gelten als Medaillenanwärter

Bei den Radsportlern des SV Sachsen 90 Werdau geht der Blick am Wochenende nach Landshut. Dort finden am Samstag die Deutschen Meisterschaften im Mountainbike-Orientierungsfahren statt, bei dem die Werdauer durchaus Chancen auf Podestplätze haben. Großer Favorit in der Klasse U 17 ist Max Klopfer, der schon den letzten Lauf im...