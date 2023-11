Werdauer mit Cup-Siegen

Radsport: Swen Vogel und Max Klopfer triumphieren

Auf der letzten Station der Deutschland-Cup-Serie im Mountainbike-Orientierungsfahren am Wochenende in Landshut hat sich Swen Vogel vom Radsportteam des SV Sachsen 90 Werdau noch den Gesamtsieg bei den Masters 60 gesichert. Der Werdauer zog mit einem Sieg und einer weiteren vorderen Platzierung am Dresdner Ulrich Kretzschmar vorbei....