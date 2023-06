Werdauer Talente glänzen

Die jungen Leichtathleten des SV Sachsen 90 Werdau haben am Samstag beim Vogtlandmeeting in Treuen mit fünf Podestplätzen geglänzt. Besonders erfolgreich war dabei Lilly Luise Kroeber (W10). Sie wurde über 50 m mit 8,19 s Zweite und über 800 m in 3:02,04 min sowie im Weitsprung mit 3,49 m jeweils Dritte. Einen zweiten Platz belegte...