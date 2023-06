Werdauerin doppelt auf dem Treppchen

Sophie Klehm vom SV Sachsen 90 Werdau sorgte am Wochenende bei den Leichtathletik-Regionalmeisterschaften der Altersklassen U 12 und U 14 für das beste Resultat ihres Vereins. In der W 13 flog ihr Diskus auf 21,30 Meter, was zum Titel reichte. Im Kugelstoßen bedeuteten 9,14 Meter Rang 2 für die Werdauerin. Vereinskameradin...