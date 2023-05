Westsachsen fahren zu Gold und Silber

Zum Auftakt der von Zwickau aus organisierten Motorradrennserie SimsonGP sind in der Kart-Arena im tschechischen Cheb zwei Fahrer aus der Region aufs Podest gefahren. In der Klasse Open-85 gewann der Zwickauer Jan Schäffer beide Wertungsrennen und wurde mit einem Goldpokal ausgezeichnet. Sebastian Lenk aus Zwickau wurde Sechster. In...