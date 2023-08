Westsachsen gewinnen Silber

Bei den Cross-Finals, bei denen alljährlich die besten Moto-Crosser den inoffiziellen "Deutschen Amateur-Meister" ermitteln, sind mit Danny Neubauer vom MC Culitzsch in der MX1- und Jan Uhlig aus Oberlungwitz in der MX2-Klasse auch zwei Westsachsen auf dem Podest gelandet. Im nordrhein-westfälischen Euskirchen erkämpfte Uhlig in...