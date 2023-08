Westsachsen sind auf Medaillenkurs

Die westsächsischen Nachwuchsrennfahrer haben beim fünften Lauf zum ADAC-Mini- und Pocketbike-Cup in Harsewinkel (Nordrhein-Westfalen) ihre Chancen auf Edelmetall in der Gesamtwertung verteidigt. In der Klasse Minibike/Junior belegte der Werdauer Manuel Kröner die Plätze 1 und 5. Als Gesamtvierter hat er nur noch acht Punkte...