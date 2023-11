Westsachsen starten beim Großen Preis

Henry Stude vom RFV Langenbernsdorf und Felix Wassenberg vom RFV Paulushof Zwickau sind am Wochenende die bekanntesten westsächsischen Reiter beim Großen Preis von Sachsen in Chemnitz. Das Turnier wird zum 20. Mal ausgetragen. 165 Reiterinnen und Reiter aus acht Nationen haben sich für die 17 Prüfungen an drei Tagen angemeldet....