Westsachsenliga: Ist Oberfrohna aus dem Meisterrennen?

Im Saisonendspurt scheint der Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga ein Zweikampf zu werden - denn der Tabellendritte patzte am Sonntag in Reinsdorf-Vielau.

André Göbel freute sich nicht nur für sein Team. "Es war heute ein perfekter Tag für den Verein. Erst feierte unsere zweite Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga und dann haben sich die Jungs endlich mal belohnt für ihren Einsatz. Sie haben läuferisch viel investiert und sich den Sieg verdient", sagte der Trainer der SpVgg...