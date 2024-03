Westsachsenligisten bleiben unter sich

Der Fußball-Kreispokal geht in dieser Saison definitiv an eine Mannschaft aus der Westsachsenliga. Das steht nach den vier Partien im Viertelfinale am Sonntagnachmittag fest. Hatte im Vorfeld die Begegnung zwischen dem Ebersbrunner SV und der SSV Fortschritt Lichtenstein - beide stehen immerhin punktgleich an der Spitze der...