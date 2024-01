Wildenfels fiebert Heimspielen entgegen

Die Landesklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels blicken voller Vorfreude auf ihren ersten Heimspieltag der Saison voraus. Dabei stehen am Sonntag, 14 Uhr in der Mehrzweckhalle kurioserweise bereits zwei Rückspiele an, obwohl das Team insgesamt erst drei Partien bestritten hat. Zunächst geht es gegen die Neuseenland-Volleys...