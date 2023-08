Wildenfels muss auf Heimspiele warten

Die Volleyballer des VfL Wildenfels müssen in ihrer zweiten Saison in der Sachsenklasse lange auf ihr erstes Heimspiel warten. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervorgeht, bestreitet die Mannschaft erst Ende Januar ihre erste Partie vor heimischen Publikum. Zuvor treten die Wildenfelser viermal auswärts an. Dem...