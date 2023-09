Wildenfelser fährt erstmals in Top 10

Beim siebenten Lauf der spanischen Motorradmeisterschaft hat es für Mika Siebdrath aus Wildenfels jetzt nicht nur mit den nächsten Punkten in der Premoto-3-Klasse geklappt. In Navarra an der spanischen Südküste hat der 14-Jährige als Neunter zugleich seine erste Top-10-Platzierung eingefahren. Das ist umso erstaunlicher, da er...