Wilkau-Haßlau in souveräner Manier

Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau haben am Wochenende mit zwei klaren Auswärtssiegen ihre weiße Weste in der Landesliga gewahrt. Die Mannschaft bezwang in der Besetzung Max Tautenhahn, Erik Balazs, Lenny Schubert, Arian Böhm, Steffen Höpfner und Paul Sichwardt den auf Platz 3 liegenden LTTV Leutzscher...