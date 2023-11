ZHC bringt klaren Vorsprung nicht ins Ziel

Handball-Sachsenliga: Zwickauer verlieren gegen Görlitz mit einem Tor

Im dritten Heimspiel der Saison mussten die Sachsenliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstagabend eine knappe 23:24 (14:10)-Niederlage gegen den SV Koweg Görlitz verkraften. Dabei führten die Hausherren in der zweiten Halbzeit in der Sporthalle Neuplanitz bereits mit sechs Toren, aber brachten den Vorsprung nicht über die...