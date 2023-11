ZHC holt ersten Auswärtspunkt

Die Handballer des ZHC Grubenlampe haben in der Sachsenliga im vierten Anlauf ihren ersten Auswärtspunkt geholt. Beim Aufsteiger und bisherigen Tabellendritten HVO Cunewalde gelang am Sonntag ein 20:20 (11:7)-Unentschieden. "Es war ein verdienter Punkt in einem ausgeglichenen Spiel. In der letzten Sekunde hat Chanturia noch einen...