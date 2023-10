ZHC II unterliegt dem Spitzenreiter

Die Handballer des ZHC Grubenlampe II haben am Samstag in der Bezirksliga beim Spitzenreiter Burgstädter HC mit 25:28 (13:14) verloren. "Das Spiel war von uns ganz okay. Die Abwehr stand gut. Im Angriff haben wir aber zu viel verworfen", sagte ZHC-Spielertrainer Tom Steudemann. Die Zwickauer Mannschaft bestand nur aus neun...