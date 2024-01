ZHC macht erneut zu viele Fehler

Handball, Sachsenliga: Zwickau verliert deutlich

Auch zum Start ins neue Jahr gibt es bei den Sachsenliga-Handballern des ZHC Grubenlampe keine Veränderung bei den Auswärtsergebnissen. Im siebten Versuch verpassten die Zwickauer am Samstag bei der SG Germania Zwenkau erneut den ersten Sieg in fremden Hallen. Am Ende stand eine hohe 21:32 (10:16)-Niederlage zu Buche, sodass der...