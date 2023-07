ZHC-Spieler wechselt die Seiten

An die vergangenen Saison in der Mitteldeutschen Oberliga wollen die Handballer des ZHC Grubenlampe nicht mehr denken. Mit nur einem Punkt aus 30 Spielen wurde die von großen Verletzungssorgen geplagte Mannschaft abgeschlagen Tabellenletzter und kehrt nach einem Jahr zurück in die Sachsenliga. Das Gesicht der Westsachsen wird sich...