ZHC spielt auch mit Neuzugang weiter erfolglos

Handball-Sachsenliga: Zwickau leistet sich im Heimspiel gegen Hoyerswerda vorn und hinten zu viele Fehler

Der ZHC Grubenlampe hat in der Handball-Sachsenliga am Samstagabend seine sechste Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten LHV Hoyerswerda endete 23:32 (12:16). "Wir haben wieder sehr viele technische Fehler im Angriff gemacht, wie in den Spielen zuvor. Auch unsere Abwehr stand gegen eine...