Zieht Lok die richtigen Lehren aus dem Pokal?

Fußball-Landesklasse: Zwickau trifft erneut auf Syrau

Vor einem besonderen Heimspiel steht der ESV Lok Zwickau am Sonntag, 15 Uhr. Der Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse (22 Punkte/18:5 Tore) trifft auf den auf Platz 11 liegenden Neuling SC Syrau (9/16:15). Syrau? Da war doch was! Genau: Am 10. September verloren die Marienthaler gegen die Vogtländer mit 0:2 ihr...