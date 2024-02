Zum Titel fehlen nur wenige Hundertstel

Nur ganz knapp hat Eisschnellläuferin Stella Pillath vom Crimmitschauer Eislaufverein (CEV) am Samstag den Sachsenmeistertitel in ihrer Altersklasse 10 verpasst. Beim Wettkampf der Kufenflitzer in Dresden fehlten ihr nach den beiden 200-Meter-Läufen lediglich sechs Hundertstelsekunden auf Siegerin Charlotte Hoffmann aus Chemnitz....