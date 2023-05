Zwei Siege zum Auftakt

Mit zwei Siegen und weiteren Podestplätzen sind die Triathleten des SV Zwickau 04 beim Powertriathlon in Gera erfolgreich in die Saison gestartet. Über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lauf) erwies sich Norbert Frost in 2:49:54 h als Sieger der AK 65. Für den schnellsten Zwickauer Samuel Wolf bedeuteten...